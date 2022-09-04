2022 DUS başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor? DUS baraj puanı kaç?

04 Eylül 2022 Pazar, 17:33

Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun ya da eğitimlerine devam eden kişilerin uzmanlık eğitimi almak istediklerinde girmeleri zorunlu olan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı'nın (DUS) başvurularının bitmesine saatler kaldı.İşte, sınava girecek adaylar için merak edilen soruların cevabı...



2022 DUS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?



ÖSYM, 26.08.2022 günü DUS başvurularının erişime açıldığını duyurmuştu. Sınava başvurular, 05 Eylül 2022 tarihinde yani yarın gece 23:59 saatleri itibariyle sona erecek.

DUS BAŞVURUSU NERDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.



DUS ÜCRETİ NE KADAR, NERDEN YATIRILACAK?

DUS ücreti 2022 yılı için 310 TL olarak açıklandı. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.



DUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı, 16 Ekim 2022 tarihinde saat 10:15 başlayacak. Sınav toplamda 150 dakika (2.5 saat) sürecek.

DUS'TA YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜR MÜ?

DUS’ta 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

DUS BARAJ PUANI KAÇTIR?

DUS baraj puanı 45’dir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na giren adayların tercih yapabilmesi için en az 45 puan almış olması gerekmektedir. Puanı 45'den düşük olan adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmemektedir.

DUS PUANI HESAPLANABİLMESİ İÇİN KAÇ NET YAPILMALIDIR?

DUS puanının hesaplanabilmesi için kaç net yapılması gerektiği belirtilmemiştir.

2022 DUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DUS sınav sonuçları ÖSYM’nin sınav takvimine göre 09.11.2022 tarihinde açıklanacaktır. Adaylar DUS sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla öğrenebilmektedir.



