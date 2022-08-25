2022-DUS başvuru tarihleri ne zaman? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman? DUS'a kimler girebilir?

25 Ağustos 2022 Perşembe, 11:16

Diş Hekimleri, 2012 itibarıyla her yıl ÖSYM tarafından Eylül ayında düzenlenen ve 120 sorudan oluşan DUS'a (Dişte Uzmanlık Sınavına) girerek uzman diş hekimi olabiliyor. 2018 yılında eklenen Oral Patoloji uzmanlık alanı ile birlikte diş hekimliğinde toplam 9 adet uzmanlık alanı bulunmaktadır

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştiriliyor.

2022-DUS’A KİMLER BAŞVURABİLİR:

-Diş tabibi olmak ya da bu alanda (Diş Hekimliği alan kodu 6366) eğitime devam ediyor olmak.

-Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

- Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

- Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

- Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)’na yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

2022-DUS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?



2022 DUS başvuruları 26.08.2022- 05.09.2022 tarihleri arasında alınacak.

2022-DUS NE ZAMAN?

2022-DUS 16 Ekim 2022 günü gerçekleşecek.