2022 DUS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? 2022 DUS ek yerleştirme nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçları 2 Aralık'ta açıklandı. Ek yerleştirme yapacak olan adaylar yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. 2022 DUS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? 2022 DUS ek yerleştirme nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 18:11
2022 DUS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? 2022 DUS ek yerleştirme nasıl yapılır?
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2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

2022 DUS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022-DUS ek yerleştirme tercih işlemleri, 29 Aralık 2022 - 04 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2022 DUS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Aralık 2022 günü saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 04 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.



 


2022 Diş Hekimliği 2022- DUS

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