2022 DUS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? 2022 DUS ek yerleştirme nasıl yapılır?

30 Aralık 2022 Cuma, 18:11

2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

2022 DUS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022-DUS ek yerleştirme tercih işlemleri, 29 Aralık 2022 - 04 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2022 DUS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Aralık 2022 günü saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 04 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.







