2022 DUS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? 2022 DUS ek yerleştirme nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçları 2 Aralık'ta açıklandı. Ek yerleştirme yapacak olan adaylar yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. 2022 DUS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? 2022 DUS ek yerleştirme nasıl yapılır?
2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.
2022 DUS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ NE ZAMAN?
2022-DUS ek yerleştirme tercih işlemleri, 29 Aralık 2022 - 04 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.
2022 DUS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Aralık 2022 günü saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 04 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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