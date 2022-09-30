2022 KPSS ÖABT ne zaman? 2022 KPSS ÖABT sınavı günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
ÖSYM, 2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav gününe syaılı günler kaldı. 2022 KPSS ÖABT ne zaman? 2022 KPSS ÖABT sınavı günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
ÖSYM, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı.
2022 KPSS ÖABT NE ZAMAN?
KPSS ÖABT 2 Ekim'de uygulanacak. Adayların, 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da hatırlatıldı.
2022 KPSS ÖABT SINAVI GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?
2 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2022-KPSS- ÖABT) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2 Ekim 2022 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.
2 EKİM 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
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