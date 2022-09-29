KPSS önlisans sınav giriş belgesi erişime açıldı! KPSS giriş belgesi nasıl alınır? KPSS giriş belgesi sorgulama ve çıktı alma...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, KPSS giriş belgesi nasıl alınır? KPSS giriş belgesi çıktı alma işlemi...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte, adayların merak ettiği ayrıntılar...
KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR, ÇIKARTILIR?
ÖSYM'nin bugün sitesinde konuya ilişkin açıkladığı duyuruda , ''Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ne, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecekler.
Adaylar, KPSS önlisans sınava giriş belgesini görüntüledikten sonra belgeyi çıkartmak için CTRL + P tuşlarına aynı anda basıp ve ilgili yazıcıya göndererek çıktı alabilirler.
KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
2022 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2022-KPSS Ön Lisans sanıvaı, 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
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