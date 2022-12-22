2022 TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Peki, 2022 TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 5-12 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-TUS 2. dönem ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanması adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına nasıl bakacaklarını araştırıyor. ''2022 TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?'' sorusu sıklıkla sorulan sorular arasında. İşte ayrıntılar...
2022 TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları 22 Aralık 2022 tarihi itibariyle açıklandı.
2022 TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin resmî "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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