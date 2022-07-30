2022-TUS 2. Dönem geç başvuru tarihi ne zaman? TUS geç başvuru ücreti ne kadar? TUS geç başvuru nereden yapılır?

2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 26 Temmuz 2022'de son buldu. Başvuru gününü kaçıran adaylar geç başvuru tarihini bekliyor. Peki, TUS geç başvuru günü ne zaman? TUS geç başvuru ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:40
2022-TUS 2. Dönem geç başvuru tarihi ne zaman? TUS geç başvuru ücreti ne kadar? TUS geç başvuru nereden yapılır?
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ÖSYM tarafından 4 Eylül'de düzenlenecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları sona erdi. Ancak başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru gününden yararlanmak mümkün.

2022-TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TUS 2. dönem geç başvuru günü 2 Ağustos 2022 Salı.

TUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TUS normal başvuru ücreti 310,00 TL'dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödeniyor. Böylece 2022 Tus geç başvuru ücreti 465 TL oluyor.

TUS GEÇ BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR?

TUS geç başvuru ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılıyor. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru gününde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

 


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