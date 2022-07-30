2022-TUS 2. Dönem geç başvuru tarihi ne zaman? TUS geç başvuru ücreti ne kadar? TUS geç başvuru nereden yapılır?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:40

ÖSYM tarafından 4 Eylül'de düzenlenecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları sona erdi. Ancak başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru gününden yararlanmak mümkün.

2022-TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TUS 2. dönem geç başvuru günü 2 Ağustos 2022 Salı.

TUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TUS normal başvuru ücreti 310,00 TL'dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödeniyor. Böylece 2022 Tus geç başvuru ücreti 465 TL oluyor.

TUS GEÇ BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR?

TUS geç başvuru ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılıyor. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru gününde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.