KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS ne kadar sürüyor? KPSS'de kaç soru var?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:43

KPSS, lisans mezunu vatandaşlar için her yıl düzenlenirken, önlisans ve lise mezunları için iki yılda bir yapılıyor. Kamu kurumlarına atanacak memur adaylarının katıldığı KPSS sınavından alınan puanlar, memur alımlarında iki yıl boyunca geçerli oluyor.

KPSS genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenecek.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 31 Temmuz Pazar günü yapılacak.

KPSS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS NE KADAR SÜRÜYOR?

Genel yetenek ve genel kültür oturumunda adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre verilecek. Eğitim bilimleri oturumunda ise adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.