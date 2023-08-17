2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih tarihleri ne zaman? 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih tarihlerini açıkladı. 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih tarihleri ne zaman? 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercihleri nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:04
2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih tarihleri ne zaman? 2022-YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercihleri nasıl yapılır?
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Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı'na giren adaylar tercih sürecini merakla bekliyordu. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon tercih süreci başladı.

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS)  Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanı tercih işlemleri, 17– 23 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2022-YDUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-YDUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.


ösym YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı

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