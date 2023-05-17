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YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2023 YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar ek yerleştirme tercihlerini merakla bekliyor. 2023 YDUS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili beklenen

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 17:09
YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2023 YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
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2023 YDUS ek yerleştirme sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor.

YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Nisan - 02 Mayıs 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2022-YDUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr  adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2022-YDUS 1. GRUP EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER


YDUS Ek yerleştirme ösym 2023

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