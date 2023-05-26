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2023 YDUS 1. Dönem sınavı ne zaman? YDUS 1. Dönem sınav yerleri açıklandı mı? YDUS sınava giriş belgesi nasıl alınır?

2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-YDUS 1. Dönem) sayılı günler kaldı. Sınava girecek adaylar 2023 YDUS 1. Dönem sınavı ne zaman? YDUS 1. Dönem sınav yerleri açıklandı mı? YDUS sınava giriş belgesi nasıl alınır? sorularının cevabını arıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:38
2023 YDUS 1. Dönem sınavı ne zaman? YDUS 1. Dönem sınav yerleri açıklandı mı? YDUS sınava giriş belgesi nasıl alınır?
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4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-YDUS 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2023 YDUS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek

2023 YDUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDUS (1. Dönem) sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


2023 YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ösym

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