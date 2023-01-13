29. dönem POMEM mülakat yerleri açıklandı mı? POMEM sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:14

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:14

POMEM ya da Polis Meslek Eğitim Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen adaylar, mülakat yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyor. POMEM sınavına giriş belgesinin nasıl alınacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

29. dönem POMEM mülakat yerleri açıklandı. POMEM'in resmî internet sitesinden yayımlanan açıklama şu şekilde: ''29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.''

POMEM SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

29. Dönem Pomem Mülakat Sınavına katılacak adaylar, sınava giriş belgelerini e- Devlet sisemi üzerinden alabilir.



