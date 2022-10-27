KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri nasıl alınır?

27 Ekim 2022 Perşembe, 16:31

2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alındı. KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar sınav yerini merak ediyor. Sınava sayılı günler kala KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022'de yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.