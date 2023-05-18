2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

2023 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı? 2023 DİB-MBSTS sonuçlarına nasıl bakılır?

2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları uzun zamandır merakla bekleniyordu. Peki, 2023 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı? 2023 DİB-MBSTS sonuçlarına nasıl bakılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:10
2023 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı? 2023 DİB-MBSTS sonuçlarına nasıl bakılır?
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30 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-DİB-MBSTS) sonuçları uzun zamandır merakla bekleniyordu. ''2023 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı? 2023 DİB-MBSTS sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları sıklıkla sorulan sorular arasında. İşte ayrıntılar...

2023 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı?

2023 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı.

2023 DİB-MBSTS sonuçlarına nasıl bakılır?

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilirler.


DİB-MBSTS sınav ösym

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