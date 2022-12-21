KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS-2022/2 tercih dönemi ne zaman?

21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:41

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS-2022/2 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.30’dan itibaren ulaşabilecek.

KPSS-2022/2 TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

KPSS-2022/2 TERCİH ŞARTLARI NELER?

KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

Adayların KPSS-2022/2 tercih kılavuzun yer alan alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 18 Eylül 2022, 9 Ekim 2022 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ön Lisans ve 2022-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.