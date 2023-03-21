Mahmut Özer açıkladı! Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:10

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 12:15

Bakan Mahmut Özer başkanlığında Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yürütülen eğitim faaliyetleri ile Hatay'da sürdürülen diğer çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Özer, Hatay'da okulların ne zaman açılacağına dair açıklamalarda bulundu.

HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Mahmut Özer başkanlığında Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde eğitime ilişkin kararların verilmesi üzere bir toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Özer, "Hatay'da 27 Mart'ta başlatmayı planladığımız eğitim öğretim süreçlerine yönelik ilçe müdürlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Afet bölgesinde çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya koordinatör vali olan Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, Temel Eğitim Genel Müdürü Tunucay Morkoç, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, TTK Başkanı Cihad Demirli, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız.

Malatya ilimizde Arapgir, Kale, Pütürge, Darendeve ve Hekimhan ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim öğretime başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim-öğretime başlıyoruz.

Eğitim sadece 'sağlam' raporu verilen okullarda yapılacak.