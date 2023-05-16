2023 KPSS ÖABT başvuruları nasıl yapılır? KPSS ÖABT başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 16.05.2023 - 16:54

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:12

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı.

2023 KPSS ÖABT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 KPSS ÖABT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

2023 KPSS ÖABT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacağını bildirdi.

2023 KPSS ÖABT NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.