2023 STS ne zaman? 2023 STS'ye geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:13

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:13

STS (Tıp Doktorluğu 1. Dönem) tarihi yaklaşırken adaylar sınavla ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Sınavın geç başvuru tarihi ve ücreti en çok aratılan konular arasına girdi. İşte ayrıntılar...

2023 STS NE ZAMAN?

2023 STS 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.

STS'NİN GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

STS'ye geç başvuru süresi 16 Şubat 2023 saat 23:59'a kadar devam edecek.

STS'YE GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

STS'nin geç başvuru ücreti 310 TL olarak belirlendi.

STS'nin ADAY BAŞVURU FORMU NASIL ALINIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar, Tıp Doktorluğu Alanında 2023-STS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

STS'YE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bir başvuru merkezinden yapılacak başvurularda başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunlu. Başvuru merkezlerinden şahsın bizzat kendisi dışında başvuru yapılamayacak. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklar. (Başvuruda fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyecek.)

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.



