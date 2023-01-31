e-YDS sınavı ne zaman? e-YDS 2023/2 başvuruları nasıl yapılır? e-YDS başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:06

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 17:06

e-YDS 2023 için geri sayım başladı. e-YDS 2023'e girecek adaylar sınav tarihini ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde gerçekleşiyor. 2023'ün ikinci Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde gerçekleşecek.

E-YDS SINAVI NE ZAMAN?



e-YDS 2023/2 İngilizce alanında, 18 Şubat 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.



E-YDS 2023/2 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Sınava başvuru süreci, 31 Ocak-9 Şubat 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 31 Ocak 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecek.



E-YDS 2023/2 ADAY KAPASİTESİ NE KADAR?



Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan ÖSYM tarafından; Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlendi.



E-YDS 2023 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?



e-YDS 2023 başvuru ücreti 360 TL'dir.





