2023 TUS ne zaman? 2023 TUS'un geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:06

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:06

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın tarihi yaklaşırken adaylar sınavla ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın geç başvuru tarihi ve ücreti en çok aratılan konular arasına girdi. İşte ayrıntılar...

2023 TUS NE ZAMAN?

2023 TUS 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.

TUS'UN GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TUS'a geç başvuru süresi 16 Şubat 2023 saat 23:59'a kadar devam edecek.

TUS'UN GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TUS'un geç başvuru ücreti 310 TL olarak belirlendi.

TUS'UN ADAY BAŞVURU FORMU NASIL ALINIR?

TUS'a başvurmak isteyen adaylar, ilgili dönemin Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

TUS'A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “eDevlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecekler.