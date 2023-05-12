Yayınlanma: 12.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:08

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) katılan adaylar, sınavın sonuçlarını heyecanla bekliyor. 26 Mart'ta yapılması beklenen TUS, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniye 15 Nisan'da yapılmıştı. Adaylar, ''2023 TUS sonuçları açıklandı mı? 2023 TUS sonuçlarına nasıl bakılır?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

TUS 1. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-TUS 1. dönem ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Sınavlara ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verildi.

TUS 1. DÖNEM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor.