Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda uzmanlık sınavında ‘mülakat’ ısrarı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 05:21

Hazine ve Maliye Bakanlığı, defterdarlık uzmanlığı ve gelir uzmanlığı alımı için kurum içi personele geçen ay yaptığı özel sınavda, Danıştay’ın geçmişteki örnek iptal kararına karşın mülakat ısrarını sürdürdü. Bakanlık geçen ay 2 bin 500 defterdarlık uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığı ise 2 bin 500 gelir uzmanı alımı için personele özel sınav yaptı. Defterdarlık uzmanlığında bin 903 kişi, gelir uzmanlığında 2 bin 95 kişi yazılı sınavı kazandı.

Yazılı sınavı kazanan personel, kurumun belirlediği tarihte mülakata girecek. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yapan Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi, şu tepkiyi gösterdi: “Önceki yıllarda yapılan sınavlardan farklı olarak yüksek puan şartının yanında sözlü sınav şartının getirilmesi, Danıştay’ın iptali ve pandeminin de araya girmesi nedeniyle sınav birçok kez ertelendi. Sınavın zorluk derecesi arttı, sözlü sınava şaibe karıştı. Bu personele haksızlık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, sınav psikolojisi ile çok yıpranan ve mağdur olan personeli için yasal düzenleme yaparak 70 puan üzeri alanların atamasını yapmalıdır. Bu personelin şubat ayının son haftası kutlanacak Vergi Haftası’na moral ve motivasyon ile girmesini, çalışma barışının sağlanmasını temin etmelidir.”