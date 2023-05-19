ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik sınavı 30 Nisan günü yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı'na giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. Beklenen haber EGM'den geldi.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 ÖGG sonuçları 19 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları EGM tarafından açıklandı.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- İkinci turda kimi destekleyecek?
- Seçim sonrası not defterim
- Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!
- Uğur Dündar’dan canlı yayında sert sözler
- Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sona erdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz!
- Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı
- AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı!
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı