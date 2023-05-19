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e-YDS 2023/6 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS 2023/6 sınavına girmeye hazırlanan adaylar sınava giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. e-YDS 2023/6 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 16:16
e-YDS 2023/6 sınava giriş belgesi nasıl alınır?
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e-YDS 2023/6 (Almanca/Fransızca)sınavına sayılı günler kaldı. Sınava girecek olan adaylar merakla giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor.

E-YDS 2023/6 SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

E-YDS 2023/6 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

E-YDS 2023/6 NE ZAMAN?

21 mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan e-yds 2023/6 (almanca/fransızca) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


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