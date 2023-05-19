e-YDS 2023/6 sınava giriş belgesi nasıl alınır?
e-YDS 2023/6 sınavına girmeye hazırlanan adaylar sınava giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. e-YDS 2023/6 sınava giriş belgesi nasıl alınır?
e-YDS 2023/6 (Almanca/Fransızca)sınavına sayılı günler kaldı. Sınava girecek olan adaylar merakla giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor.
E-YDS 2023/6 SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
E-YDS 2023/6 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
E-YDS 2023/6 NE ZAMAN?
21 mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan e-yds 2023/6 (almanca/fransızca) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- İkinci turda kimi destekleyecek?
- Seçim sonrası not defterim
- Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!
- Uğur Dündar’dan canlı yayında sert sözler
- Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sona erdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz!
- Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı
- AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı!
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı