2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlandı

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:06
2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayımlandı
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruda, Bakanlığa bağlı BİLSEM'lere ihtiyacın karşılanması amacıyla öğretmen alınacağı bildirildi.

Başvuru işlemleri, 6-10 Şubat'ta "http://mebbis.meb.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

Başvurulara ait onay işlemleri ise 6-14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla yayımlanan kontenjan alanlarında görev yapan kadrolu öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirilecek.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, MEBBİS e-Personel modülündeki bilgi eksikliklerini gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek istemeleri halinde gerekli işlemler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce yapılabilecek.

İlgili kılavuz ve kontenjanlara Genel Müdürlüğün sitesinden ulaşılabiliyor.


BİLSEM MEB öğretmen

İlgili Haberler

2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

2022 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
Eğitim-İş Sendikası Başkanı Özbay: Öğretmenlere 'sefalet zammı' reva görülmüştür

Eğitim-İş Sendikası Başkanı Özbay: Öğretmenlere 'sefalet zammı' reva görülmüştür
Özel sektör öğretmenleri buluştu: Mücadelemiz yeni kazanımlarla büyüyor!

Özel sektör öğretmenleri buluştu: Mücadelemiz yeni kazanımlarla büyüyor!

En Çok Okunan Haberler