Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:00
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?
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2023-2024 AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi üzerinden lise mezunu olmaya çalışan öğrenciler, yapılacak olan 2. dönem sınavları için son hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belli oldu. Buna göre; AÖL 2 .dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav giriş belgelerinin 10 Mart 2024 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor. Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.


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