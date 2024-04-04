Yayınlanma: 04.04.2024 - 16:00

Güncelleme: 04.04.2024 - 16:00

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL 2. dönem sınavlarında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, sınavdan alacakları puanı merak eden öğrenciler MEB takvimini araştırıyor. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, değerlendirmeler ardından AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan tarihinde ilan edilecek.

AÖL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.