Yayınlanma: 19.06.2024 - 12:32

Güncelleme: 19.06.2024 - 12:32

Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatilinin ne zaman biteceğini okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Okullarda ders zilinin ne zaman çalacağı araştırılıyor. Peki, 2024-2025 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2024-2025 yılında birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak, 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.