2024-2025 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde karnesini alarak 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, 2024-2025 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 12:32
2024-2025 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?
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Milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatilinin ne zaman biteceğini okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Okullarda ders zilinin ne zaman çalacağı araştırılıyor. Peki, 2024-2025 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2024-2025 yılında birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak, 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.


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