Kıyafet krizi sonrası okulda yeni skandallar ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.06.2024 - 04:00

Okuldaki bazı öğretmenlerin, öğrencilerin TÜGVA ve İHH gibi vakıfların etkinliklerine katılım sağlaması için bir WhatsApp grubu oluşturdukları öğrenildi.

Öğretmenlerin, öğrencilere bu tür etkinliklere katılım sağlamaları durumunda sözlülerine ek puan verileceğini söyledikleri ileri sürüldü. Söz konusu okulda öğrencilerin AKP mitingine ve toplantılarına götürüldükleri de iddia edildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Savaş Karabulut, “AKP iktidarının eğitimde gericileşme yolunu aralayan, eğitimde antilaik nesil yetiştirme projesine dair normları uygulama görevi Milli Eğitim Bakanı Tekin’in STK’lar dediği; şeriatçı, gerici, anti-laik vakıf ve derneklere bıraktığı bilinmektedir. ÇEDES, hafızlık uygulamaları yetmezmiş gibi, öğrencileri AKP mitingine götürme uygulamaları ise bölgemizde kaymakamlar vasıtasıyla, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü eliyle yapılan protokollerle sürecin önünü açan bir şekilde uygulanmaktadır” dedi.

Karabulut, “Öğrencilerin kıyafetine müdahaleyi meşru görüp, geleneklere, değerlere ve okul müdürüne sahip çıkılmasını da laikliğe karşı yan yana gelenleri de birkez daha gördük. Utanmasalar; müdüre ya daha üst bir makama terfi isteyecekler, ya da ödül verecekler. Yılın müdürü bile seçeceklerini de düşünmüyor değiliz. Anayasa değişikliği ile yeni rejiminin inşa sürecine hız veren AKP iktidarına ve onun Milli Eğitim Bakanı’na laiklik maddesinin anayasada yer aldığını hatırlatıyor, antilaik bu davranışlara karşı Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz” diye konuştu.