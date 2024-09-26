Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:09

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:09

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların tercihleri toplanmış bulunuyor. 2024 yılı için Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine geçiş yapmaları amacıyla yapılan bu sınavın tercih işlemlerinin ardından, şimdi de yerleştirme süreci gerçekleştirilecek. Peki, 2024 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte, ayrıntılar...

2024 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmiş değil. Tercih sonuçlarının, yapılan başvuruların ardından gerçekleştirilecek değerlendirmelerin ardından duyurulması bekleniyor.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih yerleştirme sonuçlarının 27 Eylül Cuma günü açıklanması öngörülüyor.