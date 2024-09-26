2024 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman duyurulacak?
DGS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar için büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, 2024 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman duyurulacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların tercihleri toplanmış bulunuyor. 2024 yılı için Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine geçiş yapmaları amacıyla yapılan bu sınavın tercih işlemlerinin ardından, şimdi de yerleştirme süreci gerçekleştirilecek. Peki, 2024 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte, ayrıntılar...
2024 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmiş değil. Tercih sonuçlarının, yapılan başvuruların ardından gerçekleştirilecek değerlendirmelerin ardından duyurulması bekleniyor.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih yerleştirme sonuçlarının 27 Eylül Cuma günü açıklanması öngörülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı
- 'Meşru müdafaa' savunması!
- Çare: Sedat Peker!
- Japon bilimcilerden mucize keşif! Kanser önlenebilir!
- Hastane yolunda facia!
- Fenerbahçe'den flaş milli takım açıklaması!
- Santa Maria Adliyesi'nde patlama
- Kuzeni de tutuklandı
- Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!