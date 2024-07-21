KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu sona erdi.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 13:13
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı
Abone Ol google-news

KPSS Alan Bilgisi testlerinin dünkü iki oturumunun ardından bugün saat 10.15'te başlayan işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum da tamamlandı.

Adaylara, çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.

KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.

Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.


kpss haberleri sınav haberleri ösym haberleri

İlgili Haberler

EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu yapıldı

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler