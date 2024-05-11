Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:05

Güncelleme: 11.05.2024 - 11:05

ÖSYM Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Yurt dışında okuyan öğrenciler nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. Peki, 2024 TR-YÖS/1 ne zaman? TR-YÖS/1 sınavı başvurusu nasıl yapılır?

TR-YÖS/1 NE ZAMAN?

2024 TR-YÖS/1 oturumuna geri sayım başladı. Adaylar sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 18 Mayıs'ta yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.