2024 TR-YÖS/1 ne zaman? TR-YÖS/1 sınavı başvurusu nasıl yapılır?

TR-YÖS sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, 2024 TR-YÖS/1 ne zaman? TR-YÖS/1 sınavı başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:05
2024 TR-YÖS/1 ne zaman? TR-YÖS/1 sınavı başvurusu nasıl yapılır?
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ÖSYM Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Yurt dışında okuyan öğrenciler nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. Peki, 2024 TR-YÖS/1 ne zaman? TR-YÖS/1 sınavı başvurusu nasıl yapılır?

TR-YÖS/1 NE ZAMAN?

2024 TR-YÖS/1 oturumuna geri sayım başladı. Adaylar sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 18 Mayıs'ta yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.


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