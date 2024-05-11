Evlilik kredisinde ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibarıyla hesaplarına geçmeye başlayacak" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 00:27
Evlilik kredisinde ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı
Abone Ol google-news

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisine ilişkin açıklama yaptı. TRTHaber'in canlı yayınına katılan Göktaş, resmi nikahları 15 ile 30 Nisan arasında gerçekleşmiş olan çiftlerin ödemelerinin 21 Mayıs tarihinde yapılacağını söyledi.

Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibarıyla hesaplarına geçmeye başlayacak" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI

'Aile ve Gençlik Fonu' kapsamında yeni evlenecek gençlere verilecek iki yıl geri ödemesiz 150 bin TL'lik destek paketi için başvurular 15 Şubat'ta başlamıştı.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Urfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.


evlilik haberleri evlilik kredisi haberleri devlet haberleri

İlgili Haberler

Megastar Tarkan'dan evlilik yıl dönümü kutlaması

Megastar Tarkan'dan evlilik yıl dönümü kutlaması
Gül Sunal'dan evlilik yıl dönümünde duygulandıran paylaşım

Gül Sunal'dan evlilik yıl dönümünde duygulandıran paylaşım
Evlilik hazırlığındaki Ümit Özlale ve Serap Belovacıklı çifti sessizliğini bozdu: Yan yana ilk poz geldi

Evlilik hazırlığındaki Ümit Özlale ve Serap Belovacıklı çifti sessizliğini bozdu: Yan yana ilk poz geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Maltepe'de müdürün odasını bastı, kapıyı kırmaya çalıştı

Maltepe'de müdürün odasını bastı, kapıyı kırmaya çalıştı
Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi
Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran araç tespit edildi: Ülkü Ocakları Başkanı da kullanmış!

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran araç tespit edildi: Ülkü Ocakları Başkanı da kullanmış!
Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi

Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi
1 Euro'ya uçak biletleri satışa sunuldu

1 Euro'ya uçak biletleri satışa sunuldu
Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor

Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor
S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?

S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu

Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu