Evlilik kredisinde ilk ödeme ne zaman? Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

Yayınlanma: 11.05.2024 - 00:27

Güncelleme: 11.05.2024 - 00:27

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisine ilişkin açıklama yaptı. TRTHaber'in canlı yayınına katılan Göktaş, resmi nikahları 15 ile 30 Nisan arasında gerçekleşmiş olan çiftlerin ödemelerinin 21 Mayıs tarihinde yapılacağını söyledi.

Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibarıyla hesaplarına geçmeye başlayacak" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI

'Aile ve Gençlik Fonu' kapsamında yeni evlenecek gençlere verilecek iki yıl geri ödemesiz 150 bin TL'lik destek paketi için başvurular 15 Şubat'ta başlamıştı.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Urfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.