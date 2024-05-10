Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:20

Güncelleme: 10.05.2024 - 12:20

Mayıs ayının ilk haftası sona ererken, adaylar DGS başvuru tarihini ve başvuru ücretini merak ediyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı tarihi ÖSYM tarafından belirlendi. Peki, Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihi ve saati ne zaman? 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuruların alınacağı tarihler belli oldu. DGS başvuru süreci, 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2024 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti hala netleşmedi. Geçen yılın başvuru ücreti 270 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu yılki ücret henüz açıklanmadı. Başvuru ücretiyle ilgili resmi duyuru geldiğinde haberimizde paylaşacağız. DGS başvuru ücreti, kılavuz yayımlandığında kesinlik kazanacak.

Geç başvuru süreci ise 28 Mayıs 2024'te başlayacak. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru ücretinin %50 daha fazlasını ödemek zorunda kalacaklar.

2024 DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS sınavı, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

2024 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacaktır.