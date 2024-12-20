2024-TUS ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:26

Güncelleme: 20.12.2024 - 15:26

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Aralık tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-TUS 2. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.