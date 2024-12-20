2024-TUS ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Aralık tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-TUS 2. Dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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