2024-YDUS/2 sınav sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS/2) tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, YDUS/2 sınav sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2024-YDUS/2 sınav sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:25

15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sınava giren adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, YDUS/2 sınav sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

2024-YDUS/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla, 15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçlarının bugün açıklandığı duyuruldu.

2024-YDUS/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.


Etiketler: #YDUS #Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı #ösym

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