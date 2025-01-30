2024-YDUS/2 sınav sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:25

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:25

15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sınava giren adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, YDUS/2 sınav sonuçları açıklandı mı? YDUS/2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

2024-YDUS/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla, 15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçlarının bugün açıklandığı duyuruldu.

2024-YDUS/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.