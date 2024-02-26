YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularında sona gelindi. Hatırlanacağı gibi üniversite sınavı YKS başvuruları, 1 Şubat tarihinde başlamıştı. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:46
YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanan üniversite adayları, YKS başvurularının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre YKS başvuruları 26 Şubat 2024 Pazartesi günü (Bugün) saat 23.59'a kadar devam edecek, 00.00 itibarıyla sona erecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.

TYT - AYT - YDT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS'nin her oturumu için başvuru ücreti 295,00 TL. Ücret ödeme için son gün, 27 Şubat 2024 Salı günü.

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.


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