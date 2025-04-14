2025 AGS başvuru tarihi ne zaman? Akademi Giriş Sınavı AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu. Sınav iki oturum şeklinde olacak. AGS sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, 2025 AGS başvuru tarihi ne zaman? Akademi Giriş Sınavı AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 AGS başvuru tarihi ne zaman? Akademi Giriş Sınavı AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:27

AGS başvuru tarihi araştırılıyor. AGS bu yıl KPSS yerine geçerek öğretmen adayları için belirleyici bir sınav olacak. Peki, 2025 AGS başvuru tarihi ne zaman? Akademi Giriş Sınavı AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

AGS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.


Etiketler: #Akademik Giriş Sınavı

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