Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? İşte, ayrıntılar...
Kabine Toplantısı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta, nerede? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 14 Nisan Pazartesi yapılması bekleniyor. Toplantının öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması ön görülüyor.
Son olarak 24 Mart’ta gerçekleştirilen Kabine toplantısında, Avrupa Birliği ilişkileri, Gazze gündemi ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi pek çok önemli başlık ele alınmıştı. Toplantıda ayrıca ABD ile ticari ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de değerlendirilmişti.
14 NİSAN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI
Yaklaşan Kabine toplantısında yine oldukça yoğun bir gündem yer alacak. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra dış ilişkilerdeki son durum, yurttaşların gündelik yaşamını etkileyen sosyal konular ve kamu düzenine dair düzenlemeler de masada olacak.
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