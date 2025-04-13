Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha dizisinin yeni bölümü bugün mü?

Yayınlanma: 13.04.2025 - 18:48

Güncelleme: 13.04.2025 - 18:48

Deha dizisinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Deha’nin başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak paylaşıyor. Deha dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deha dizisinin 26. bölümü 13 Mart Pazar saat 20.00'de SHOW'da yayımlanacak.

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Karahan ile Cesur arasındaki gerginlik giderek tırmanırken Karahan’ın Cesur’u apartman boşluğuna sarkıtması gerilimi doruğa taşıyor. Karahan ve İmre’nin düğünü sırasında İskender’in Aysel’e Devran’ın yerinde olsa neler yapacağını anlatması dikkat çekerken Devran’ın nikâhta aniden ortaya çıkması tanıtıma damga vuruyor. Yeni bölümde Devran’ın düğüne engel olmak için nasıl bir hamle yapacağı şimdiden merakla bekleniyor.

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bu defa hem Devran hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorundadırlar. Fakat İskender, Devran’ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan’a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir. Cesur, İskender’in bu hamlesiyle para için İmre’yi bile gözden çıkarabileceğini fark eder ve İmre için asla atmayacağını düşündüğümüz bir adım atar. Karahan, Devran tarafından köşeye sıkıştırıldığında artık İmre için daha tehlikelidir. Devran İmre’yi bu tehlikeden kurtarmaya çalışırken İskender ise Aysel’in ona dönmesini sağlamak için Devran’ı en sevdiği yerden vurmaya hazırlanmaktadır.

DEHA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alanında bir deha olan Devran'ın (Aras Bulut İynemli) yıllar sonra babasıyla (Uğur Polat) olan hesaplaşmasını konu almaktadır. Devran'ın hayatın kendisini sürüklediği olaylar nedeniyle zaman içinde yaşam tarzı değişecektir.

DEHA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aras Bulut İynemli - Devran Karan

Uğur Polat - İskender Karan

Taner Ölmez - Cesur Karan

Onur Saylak - Ali Haydar (Sofi)

Melis Sezen - İmre Karan

Ahsen Eroğlu - Esme Ersöz