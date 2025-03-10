2025 ALES/1 ne zaman? 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu yılın ilk ALES oturumu olan ALES'in başvuruları ne zaman bitecek merak konusu oldu. ÖSYM konuya ilişkin tarihi takvime ekledi. Peki, ALES/1 ne zaman? 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini resmi internet sitesi olan "osym.gov.tr" üzerinden yayımladı. Takvimde, ALES/1 sınavının yapılacağı tarih de duyuruldu. Peki, ALES/1 ne zaman? 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
ALES 2025/1 SINAVI NE ZAMAN?
ALES 2025/1 sınavı 13 Nisan 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
Etiketler: #ales #sınav takvimi #Sonuç
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