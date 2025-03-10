2025 ALES/1 ne zaman? 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:50

Güncelleme: 10.03.2025 - 15:50

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini resmi internet sitesi olan "osym.gov.tr" üzerinden yayımladı. Takvimde, ALES/1 sınavının yapılacağı tarih de duyuruldu. Peki, ALES/1 ne zaman? 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

ALES 2025/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2025/1 sınavı 13 Nisan 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.