Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:36

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:36

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenmektedir. 2025 yılı ilk ALES başvuruları şubat ayında alınmıştı. Peki, 2025 ALES/1 ne zaman? 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

2025 ALES/1 NE ZAMAN?

ALES 1 sınavı 13 Nisan günü saat 10:15'te uygulanacak.

2025 ALES/1 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda toplam 100 soru sorulacak ve adaylara bu soruları yanıtlamak için 150 dakika süre verilecektir. Adaylar, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikalık süre içinde sınav salonundan çıkamayacaklardır. Adayların sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM tarafından yayımlanacaktır.

2025 ALES/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları 2 Mayıs'ta duyurulacak.