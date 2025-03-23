TUS/1 ne zaman, saat kaçta? TUS/1 sınava giriş belgelerine nasıl ulaşılır?
2025 TUS/1 sınavına katılacak adaylar sınavın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, TUS/1 ne zaman, saat kaçta? TUS/1 sınava giriş belgelerine nasıl ulaşılır?
2025 TUS/1 sınavının saat kaçta başlayacağı sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, TUS/1 ne zaman, saat kaçta? TUS/1 sınava giriş belgelerine nasıl ulaşılır? İşte ayrıntılar...
2025 TUS/1 NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) 23 Mart Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.
2025 TUS/1 GİRİŞ BELGELERİNE NASIL ULAŞILIR?
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) katılacak adaylar sınava katılacakları bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilirler.
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