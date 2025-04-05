Yayınlanma: 05.04.2025 - 09:54

Güncelleme: 05.04.2025 - 09:54

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl üç kez gerçekleştirilmektedir. 2025 yılının ilk ALES oturumu için başvuru süreci şubat ayında tamamlanmıştı. Peki, 2025-ALES/1 ne zaman, saat kaçta? 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

2025 ALES/1 NE ZAMAN?

ALES 1 sınavı 13 Nisan günü saat 10:15'te uygulanacak.

2025 ALES/1 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES kapsamında adaylara toplamda 100 soru yöneltilecek ve bu soruları yanıtlamaları için 150 dakikalık süre tanınacaktır. Sınavın ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içerisinde adayların salonu terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav giriş belgeleri ise, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacaktır.

2025 ALES/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları 2 Mayıs'ta duyurulacak.