MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 2.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2.dönem 2.ortak sınav tarihleri duyuruldu. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 2.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl iki dönemde ikişer kez ortak sınav düzenliyor. Kapsamı genişletilen bu sınavlara artık 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri katılabiliyor. MEB, ortak sınavlara yönelik örnek soruları öğrencilerle paylaşıyor. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 2.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar...
2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. döneme ait ikinci sınavlar, 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, 6, 7 ve 10. sınıf öğrencileri için uygulanacak.
Geçtiğimiz yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.
Etiketler: #ortak sınav #sınav #MEB
En Çok Okunan Haberler
-
- Çatalca Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı
- İBB operasyonunda hedefteki isim Azad Barış konuştu!
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- 'Arkadaşın zulmediyor'
- Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Muse, İstanbul konserini iptal etti!
- Ünlü oyuncuya 'boykot' operasyonu!
- Bu sefer de gerekçe: Boykot çağrısı!
- ‘Böyle büyük bir kepazelik olabilir mi?’