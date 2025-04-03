Yayınlanma: 03.04.2025 - 14:58

Güncelleme: 03.04.2025 - 14:58

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl iki dönemde ikişer kez ortak sınav düzenliyor. Kapsamı genişletilen bu sınavlara artık 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri katılabiliyor. MEB, ortak sınavlara yönelik örnek soruları öğrencilerle paylaşıyor. Peki, MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 2.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar...

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. döneme ait ikinci sınavlar, 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, 6, 7 ve 10. sınıf öğrencileri için uygulanacak.

Geçtiğimiz yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.