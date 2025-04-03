ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025 yılı sınav takvimi ile Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavı tarihlerini açıkladı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:21

2025 yılı Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavı tarihleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? 114. Dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte, ayrıntılar...

114. DÖNEM ÖGG SIAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı, 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

Sınava katılan adaylar 16-18 Nisan tarihleri arasında sınav sorularına itiraz edebilecek. Ardından 25 Nisan'da ise itiraz sonuçları açıklanacak.


Etiketler: #ÖGG #ögg sınavı #emniyet genel müdürlüğü

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