Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:39

Güncelleme: 02.05.2025 - 09:39

ALES/1 sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2025 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçlarına nereden bakılır?

2025 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları 2 Mayıs'ta erişime açılacak. Sınav sonuçlarının daha önceki sonuçlara göre saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.