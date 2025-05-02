2025 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçlarına nereden bakılır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da düzenlendi. Sınava giren adaylar sonuçları araştırıyor. Peki, 2025 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçlarına nereden bakılır?
ALES/1 sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2025 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçlarına nereden bakılır?
2025 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları 2 Mayıs'ta erişime açılacak. Sınav sonuçlarının daha önceki sonuçlara göre saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Etiketler: #ales #sınav #sınav sonuçları #ösym
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