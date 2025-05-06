Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:31

Güncelleme: 06.05.2025 - 14:31

Okullarda 2. dönem 2. ortak sınav takvimi belli oldu. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Peki, MEB 2. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak? MEB yazılı sınav takvimi

2.DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2. dönem 2. sınava ilişkin olarak ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun sınavdan önceki haftalarda erişime açılması bekleniyor.