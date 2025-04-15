2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
Akademik kariyer planlayan lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilen ALES'in 2025 yılındaki ilk oturumu tamamlandı. Her yıl üç kez yapılan sınavın bu yılki kalan oturumlarına ilişkin takvim ise adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2025-ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan yılın ilk ALES oturumunun ardından, adaylar şimdi ikinci oturumun başvuru süreci ve sınav takvimine odaklandı. Peki, 2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025-ALES/2 oturumu, 6 Temmuz tarihinde uygulanacak olup, sınav sonuçları 25 Temmuz’da adayların erişimine açılacak.
ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES/2 başvuru süreci 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da kolaylıkla tamamlayabilecekler.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- CHP birinci, fark açık!
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak
- 'Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız'
- 21 yaşındaki Cuma kayınvalidesini hamile bıraktı!
- 'Hukuku da yiyip bitirdiler!'