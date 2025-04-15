Yayınlanma: 15.04.2025 - 20:33

Güncelleme: 15.04.2025 - 20:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2025-ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan yılın ilk ALES oturumunun ardından, adaylar şimdi ikinci oturumun başvuru süreci ve sınav takvimine odaklandı. Peki, 2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-ALES/2 oturumu, 6 Temmuz tarihinde uygulanacak olup, sınav sonuçları 25 Temmuz’da adayların erişimine açılacak.

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES/2 başvuru süreci 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da kolaylıkla tamamlayabilecekler.