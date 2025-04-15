2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

Akademik kariyer planlayan lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilen ALES'in 2025 yılındaki ilk oturumu tamamlandı. Her yıl üç kez yapılan sınavın bu yılki kalan oturumlarına ilişkin takvim ise adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 20:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2025-ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan yılın ilk ALES oturumunun ardından, adaylar şimdi ikinci oturumun başvuru süreci ve sınav takvimine odaklandı. Peki, 2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-ALES/2 oturumu, 6 Temmuz tarihinde uygulanacak olup, sınav sonuçları 25 Temmuz’da adayların erişimine açılacak.

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES/2 başvuru süreci 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapabilecekleri gibi, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da kolaylıkla tamamlayabilecekler.


Etiketler: #ALES/2 #ales #başvuru

İlgili Haberler

AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF vize sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF vize sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
2025 BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
TEKNOFEST 2025 nerede? TEKNOFEST 2025 ne zaman?

TEKNOFEST 2025 nerede? TEKNOFEST 2025 ne zaman?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler