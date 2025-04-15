Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:54

Güncelleme: 15.04.2025 - 15:54

Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve son olarak 2024'te Adana'da düzenlenen bu dev organizasyonun, 2025 yılında nerede gerçekleşeceği teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Peki, TEKNOFEST 2025 nerede? TEKNOFEST 2025 ne zaman?

TEKNOFEST 2025 NEREDE, NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2025’in ilk ayağı, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleşiyor.

Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleşecek organizasyonda katılımcılar, nefes kesen hava gösterilerinden eğitici atölyelere, bilim şovlarından TEKNOFEST Mobil Uygulaması ile çeşitli ödüller kazanma şansı yakalayabilecekleri TEKNOÇARK’a, simülasyon deneyim alanlarından planetaryuma, sanal gerçeklik tünelinden sergilere, konserlerden öğrencilere özel uçuş etkinliklerine kadar birbirinden renkli ve zengin içerikli birçok etkinliğe katılabilecek.

TEKNOFEST, “Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye” hedefi doğrultusunda ülkemizin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST KKTC’de düzenlenecek yarışmalarda katılımcılara toplam 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL malzeme desteği sağlanıyor. 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST KKTC’de yarışmalar, 7 ana ve 14 alt kategoride düzenlenecek.

TEKNOFEST 2025’E NASIL KATILILIR?

TEKNOFEST 2025’e katılmak için gerekenler ve diğer tüm bilgiler için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.